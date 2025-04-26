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Сегодня, 02:36

Мусаев: «Зенит» это большой клуб, у них чуть-чуть больше возможностей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ отметил, что не обращает внимание на мнение экспертов, которые считают, что у краснодарской команды не хватит сил на борьбу с «Зенитом» за чемпионство.

«Да, мне все равно на этих специалистов, пусть думают, что хотят. Конечно, «Зенит» это большой клуб, они постоянно в последние годы становятся чемпионами, у них чуть-чуть больше возможностей. Мы, к сожалению, всю весну не можем собрать оптимальный состав: то травмы, то дисквалификации. И сейчас тоже потеряли двух важных игроков, но ничего, нам не привыкать. Спокойно сейчас проанализируем и найдем какие-то решения. А что будет в конце мая, увидим уже в конце мая», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева.

«Краснодар» набрал 58 очков и на 5 очков опережает «Зенит», занимающий вторую строчку. Однако у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

Станислав Агкацев.Промах Сперцяна едва не привел к катастрофе. Но лидерство «Краснодару» сохранил невероятный Агкацев!
Мурад Мусаев
Футбол
ФК Краснодар
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