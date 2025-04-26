Мусаев: «Палец у Агкацева сломанный, весь кривой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ рассказал о ситуации голкипера Станислава Агкацева.

«Палец у него сломанный, весь кривой. Я надеюсь, есть какой-то маленький шанс, что это вывих. Если перелом, то это будет сложнее», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева.

В концовке встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти и получил травму пальца.

«Краснодар» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Краснодарская команда опережает на 5 очков «Зенит», занимающий вторую строчку (у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе).