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Мусаев: «Галицкий давал свой вертолет, чтобы убедить иностранцев перейти в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как владелец быков Сергей Галицкий убеждал легионеров перейти в свой клуб.
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как владелец быков Сергей Галицкий убеждал легионеров перейти в свой клуб.

«Сложно ли привозить легионеров в Краснодар? С некоторыми было сложно. Иногда, чтобы привезти иностранцев, Сергей Николаевич Галицкий давал свой вертолет и от академии, стадиона и до базы они летали на нем, чтобы у них сложилось хорошее впечатление. А еще сложнее — уговорить жен футболистов. Смолов хотел уехать из Краснодара на следующий год? В Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире. Считаю во главу угла надо ставить карьеру. Если прогрессируешь, можно потерпеть. Тем более Федя провел сильные годы здесь», — приводит слова Мусаева Sport24.

Сейчас Мурад Мусаев тренирует азербайджанский «Сабах».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-musayev-galitskiy-daval-svoy-vertolet-chtoby-ubedit-inostrantsev-pereyti-v-krasnodar
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