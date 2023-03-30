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Андрей Мурнин: «Мне кажется, что у Клотета ничего не получится в Москве»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Химок» и «Факела» Андрей Мурнин поделился мнением о новом главном тренере «Торпедо» Жозепе Клотете.

«Торпедо» сейчас на распутье, менять тренера за треть до конца сезона — не самая очевидная идея. Плюс позиции клуба сейчас не самые радужные. Кажется, что зря они расстались с Талалаевым. Не уверен, что перемены помогут выкарабкаться. Не наводил особо справок о Клотете, но не уверен, что у него большой послужной список. Испанцу надо дать результат уже сейчас, а это выглядит сомнительно: он не знает нашу лигу, других игроков он пригласить сейчас не может, плюс языковые сложности. Мне кажется, что у него ничего не получится в Москве. Можно совершенно спокойно дать возможность проявить себя нашему специалисту, который сидит без работы. Тот же Шалимов, например", — цитирует Мурнина Betonmobile.ru.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-murnin-mne-kazhetsya-chto-u-kloteta-nichego-ne-poluchitsya-v-moskve
ФК Торпедо (Москва)
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