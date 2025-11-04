Мусаев, Челестини и Семак номинированы на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

4 ноября, 11:22
РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера октября в чемпионате России.
На награду претендуют шесть тренеров: Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 турах), Михаил Галактионов («Локомотив», 7 очков в 3 турах), Фабио Челестини (ЦСКА, 6 очков в 3 турах), Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 турах), Андрей Талалаев («Балтика», 7 очков в 3 турах) и Игорь Осинькин («Сочи», 6 очков в 3 турах).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
04.11.2025
По мне, так выберу Мусаева - максимальное число очков, мало пропущенных голов.
04.11.2025
Степочкин
Тому у кого больше россиян в составе. Следовательно больше пользы для РПЛ, для сборной, для развития. Талалаев-Галактионов, т.к. разница в очках с лидерами не велика, я бы между ними выбирал.
04.11.2025
gan75
Должен быть Талалаев, но он тренер всего лишь Балтики...
04.11.2025
richardford
Семак, конечно.
04.11.2025
papacarl
Талалаев ,хоть и не люблю.
04.11.2025
04.11.2025