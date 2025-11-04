Мусаев, Челестини и Семак номинированы на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера октября в чемпионате России.

На награду претендуют шесть тренеров: Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 турах), Михаил Галактионов («Локомотив», 7 очков в 3 турах), Фабио Челестини (ЦСКА, 6 очков в 3 турах), Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 турах), Андрей Талалаев («Балтика», 7 очков в 3 турах) и Игорь Осинькин («Сочи», 6 очков в 3 турах).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».