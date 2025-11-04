Видео
4 ноября, 11:22

Мусаев, Челестини и Семак номинированы на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера октября в чемпионате России.

На награду претендуют шесть тренеров: Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 турах), Михаил Галактионов («Локомотив», 7 очков в 3 турах), Фабио Челестини (ЦСКА, 6 очков в 3 турах), Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 турах), Андрей Талалаев («Балтика», 7 очков в 3 турах) и Игорь Осинькин («Сочи», 6 очков в 3 турах).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

Источник: РПЛ
9

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    04.11.2025

  • инок

    По мне, так выберу Мусаева - максимальное число очков, мало пропущенных голов.

    04.11.2025

  • Степочкин

    Тому у кого больше россиян в составе. Следовательно больше пользы для РПЛ, для сборной, для развития. Талалаев-Галактионов, т.к. разница в очках с лидерами не велика, я бы между ними выбирал.

    04.11.2025

  • gan75

    Должен быть Талалаев, но он тренер всего лишь Балтики...

    04.11.2025

  • richardford

    Семак, конечно.

    04.11.2025

  • papacarl

    Талалаев ,хоть и не люблю.

    04.11.2025

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    04.11.2025

    Андрей Талалаев
    Михаил Галактионов
    Мурад Мусаев
    Сергей Семак
    Фабио Челестини
    Футбол
    РПЛ
    Игорь Осинькин
