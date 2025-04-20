Мусаев — о победе над «Ахматом»: «Нашли характер и сыграли очень спокойно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Было тяжело готовиться, тяжелое поражение в Питере, но ребята — молодцы. Нашли в себе силы, нашли характер и сыграли игру очень спокойно. Все было низом, хорошо атаковали, хорошо выходили из-под давления. «Ахмат» хорош физически, может играть и в комбинационный футбол, и в силовой футбол. И в каждом из компонентов мы выглядели хорошо. Понравилось, как отреагировали на пропущенный мяч. Продолжили играть спокойно, забили второй, третий.

Важная, очень важная победа, и важная с точки зрения психологии. И то, что произошло на поле и в раздевалке, мы очень довольны. Но нам нужно продолжать так же, и впереди у нас пять финалов», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.