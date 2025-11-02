Мусаев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Яркий запоминающийся вечер, но концовка вышла смазанной»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

— Получился яркий запоминающийся вечер. Ребята проделали фантастическую работу. Все, о чем мы договаривались перед игрой, было выполнено. Огромная самоотдача, хорошее качество в атаке, отличная игра в обороне. Добились заслуженной победы. Концовка получилась немножко смазанной: две ненужные красные карточки. Особенно в тех моментах, когда мы бежали в атаку, чтобы забить третий мяч... Но это эмоции — накал игры. Цена победы была огромной. Рад, что мы справились. Поздравляю наших болельщиков — это большая победа!

— «Краснодар» провел отлично 80 минут. С чем вы связываете произошедший потом перелом?

— С удалением.

— Как оцените игру Агкацева ногами? Есть статистика, что он стал точнее начинать атаки выносом мяча. Как он над этим работает?

— Было тяжело выходить низом, потому что «Спартак» играл плотно по всему полю: шесть игроков вверху, а сзади — один в один. Поэтому мы старались играть через Кордобу. Были определенные наработки по выходу через фланг-полуфланг. Пытались. Но «Спартак» хорош в прессинге — отличное давление. Стас справился. Всегда есть, что улучшать. Он много работает над этим на тренировках. Стас всегда хорошо играл ногами, но сегодня был сложный матч. Через центр сегодня было крайне сложно и очень опасно выходить.

— Вы часто выпускаете на замену на фланг Джованни. В чем его преимущество перед конкурентами?

— «Спартак» тоже стал выпускать фланговых игроков. Джованни — один из наших самых одаренных футболистов. Са проделал отличную работу, но нужен был свежий профильный игрок. Густаво еще не до конца готов. Перрен — больше «десятка», играющая на фланге. Поэтому такой выбор.

— Удивил ли вас стартовый состав «Спартака»? Вносили ли коррективы перед игрой?

— Конечно, вносили коррективы. Мы ждали классическую схему 4-3-3 с Маркиньосом в составе и Мартинсом на скамейке. Позиция Дмитриева не удивила — там часто играет Рябчук, который тоже идет в атаку. Главным было, что Станкович бросил в бой четвертого центрального полузащитника. И Барко был очень активен — он постоянно искал мяч. Важно было разобраться. Но Петров и Батчи проделали отличную работу: они передавали игроков. Один переключался на Дмитриева, второй играл по Барко до конца.

«Краснодар» вернулся на первое место в таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Балтики» 9 ноября.