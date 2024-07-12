Мусаев рассказал о возможных трансферах «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом» рассказал, ожидаются ли трансферы в ближайшее время. Он также заявил, что все лидеры команды останутся.

«Мы не планируем отпускать Кордобу, «Зенит» по Кордобе в «Краснодар» не обращался. Команда собралась не в полном составе, мы ждем новые трансферы. Думаю, их будет два. Надеюсь, на следующей неделе сможем договориться. Переговоры идут», — заявил Мусаев на пресс-конференции.