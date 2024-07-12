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Сегодня, 19:53

Мусаев рассказал о возможных трансферах «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом» рассказал, ожидаются ли трансферы в ближайшее время. Он также заявил, что все лидеры команды останутся.

«Мы не планируем отпускать Кордобу, «Зенит» по Кордобе в «Краснодар» не обращался. Команда собралась не в полном составе, мы ждем новые трансферы. Думаю, их будет два. Надеюсь, на следующей неделе сможем договориться. Переговоры идут», — заявил Мусаев на пресс-конференции.

Матче за OLIMPBET-Суперкубок России состоится 13 июля в Волгограде на одноименной арене. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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