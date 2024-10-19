Мусаев: «Чемпионство? Я отказываюсь говорить об этом. В футболе надо много работать, а не мечтать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

— Как бы вы оценили чемпионские перспективы Краснодара?

— Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед, как сегодня, мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать.

— Слова о том, что надо не впадать в эйфорию, вы адресуете себе или же игрокам и клубу?

— Я не отделяю себя от команды. Смысл нам после 12 туров расслабляться и все бросать?

— С чем связываете прогресс Ленини?

— Наверное, наша тактика чуть поменялась. Мы после старта сезона вернулись к классической игре «Краснодара». У Кевина хорошая мощность, он умеет играть с мячом. Сегодня он классно дорабатывал за Мартинсом — все вычистил, кроме одного момента. Мы рады его прогрессу, надеемся, что он еще прибавит.

— Все писали, что Кордоба вел переговоры со «Спартаком». Как вы убеждаете его оставаться профи и работать на благо команды?

— Вы видели, что он сегодня ушел на 89-й минуте — и еще хотел играть, забивать. На нем весь матч висели, толкали, но он выполнил всю работу. Я вчера с ним говорил, спрашивал, готов ли. Глаза у Джона были красные, весь разбитый. Он сказал: «Обожаю такие матчи, как со «Спартаком». Завтра я 100 процентов буду готов». Разговоры всякие идут всегда. Надеемся, он останется с нами и продолжит помогать «Краснодару».

«Краснодар» после 12 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками.