Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Мусаев о поездке в Таиланд и Вьетнам: «Я играл 3 года в ФНЛ. Дальняя дорога не пугает»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьские матчи.

— Эмоции от вызова в сборную замечательные. Буду тренироваться с лучшими игроками страны.

— Не пугает дальний выезд во Вьетнам и Таиланд?

— Я играл 2-3 года в Первой лиге. Меня дальняя дорога не пугает.

— Соперники не волнуют?

— Если бы вам дали бы футболку сборной, вы бы обращали внимание на соперников? Мне кажется, что не важно, — сказал Мусаев.

Команда Валерия Карпина в сентябре сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда.

Тамерлан Мусаев
Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Фанаты требуют допустить фигуристку Двоеглазову к взрослым турнирам
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Отец Кузяева — о вызове сына в сборную: «Все ребята сильные и достойные»
Колосков: «Основная цель матчей с Вьетнамом и Таиландом — спортивно-дипломатическая»
Семин назвал закономерным вызов восьми игроков «Локомотива» в сборную России
Кафанов: «Один матч за сборную проведет Сафонов, по одному тайму сыграют Лунев и Латышонок»
Карпин: «Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к сборной сразу в Ханое»
Сафонов, Латышонок, Батраков и Мусаев попали в окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя