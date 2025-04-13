Мусаев — об игре с «Зенитом»: «Этот матч не решающий, после него еще шесть туров»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился своими ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Не хотелось бы отдавать мяч сопернику. Самое важное — не играть на ничью, не играть слишком аккуратно и с большим уважением к «Зениту». Нужно встречать высоко, прессинговать и играть в футбол, а не сидеть в обороне и думать о быстрых атаках. Этот матч не решающий. Он имеет огромное значение, но после него еще шесть туров», — цитирует Мусаева matchtv.ru.

После 23 туров «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Краснодар» лидирует в таблице с 52 очками.