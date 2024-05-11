Мусаев не жалеет о возвращении в «Краснодар»: «Понимал, что иду в мясорубку»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре РПЛ ответил на вопрос о возвращении в команду.

40-летний специалист вернулся в «Краснодар» после увольнении Владимира Ивича в середине марта. Ранее Мусаев уже возглавлял «быков» с 2017 по 2021 годы.

— Не жалеете, что решили вернуться?

— Нет. Я не мог отказаться.

— Вы получаете удовольствие?

— Сейчас у меня нет удовольствия с вами говорить. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимал, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудачи будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, организованная оборона. Даже с «Факелом» и «Рубином» играли в пять. У меня нет времени на перестройку.

Да, у нас есть яркие моменты по играм, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу. Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы мог пожалеть, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» — это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел, — сказал Мусаев.

В восьми матчах под руководством Мусаева «Краснодар» одержал три победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил.