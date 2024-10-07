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Сегодня, 18:15

Мусаев заявил, что у Николича была запредельная мотивация на дерби с «Динамо»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как главный тренер команды Марко Николич настраивал его во время матча 11-го тура РПЛ с «Динамо».

Игра прошла в воскресенье, 6 октября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. 23-летний Мусаев стал автором победного гола в этой встрече.

«Обычное наставление было. Но в течение тренировочной недели тренер хорошо настраивал на матч. Он хотел выиграть это дерби. У него запредельная мотивация была», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ ЦСКА 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Динамо» 20 баллов и пятая строчка.

Источник: РБ Спорт
Тамерлан Мусаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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