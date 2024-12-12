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Сегодня, 14:56

Мусаева дисквалифицировали на два матча после игры «Краснодар» — «Локомотив»

Руслан Минаев
Мурад Мусаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно, по итогам игры против «Локомотива» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. Также Мусаев оштрафован на 100 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости Спорт» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

В концовке матча специалист был удален из-за нецензурной брани. 9 декабря Мусаев был приглашен на заседание КДК РФС.

«Краснодар» с 39 очками занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров. «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям.

Источник: РИА
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Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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