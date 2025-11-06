Мусаева признали лучшим тренером РПЛ в октябре

Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева признали тренером месяца в РПЛ по итогам октября 2025 года, сообщила пресс-служба лиги. Мусаев победил в голосовании экспертов. При этом в голосовании болельщиков первым стал наставник ЦСКА Фабио Челестини, а в голосовании комментаторов «Матч Премьер» — тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. По регламенту приоритет был у выбора экспертов. В октябре под руководством Мусаева «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Рубин» (1:0). «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 32 очка после 14 игр.

