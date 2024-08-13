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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:26

Мусагалиев — об общении Станковича с Симоняном и Романцевым: «Хочется верить, что он делает это искренне»

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Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в комментарии «СЭ» поделился мнением относительно общения главного тренера красно-белых Деяна Станковича с легендами красно-белых Никитой Симоняном и Олегом Романцевым.

«Монументальная фигура у Станковича, стремлюсь к ней. Что касается общения с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым, не считаю, что мы должны воспринимать это как-то отрицательно. Вдруг человек проникся? Историей такого клуба нельзя не восхищаться. Поэтому хочется верить, что он это делает искренне», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Следующий матч «Спартак» сыграет в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубоке России против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 14 августа 2024 года в Самаре, начало — в 19.30 по московскому времени.

Александр Абустин

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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