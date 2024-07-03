Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:28

Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Мы испытываем большое счастье от выхода в РПЛ»

Telegram Дзен

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков прокомментировал выход команды в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Сейчас мы испытываем большое счастье. По-другому и не скажешь. Это был сложный, длинный сезон для нас, и он прошел не впустую — мы завоевали путевку в РПЛ. Я думаю, что полное осознание еще не пришло. Наверное, когда уже выйдем на первый матч в РПЛ, поймем, куда попали», — приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
1
Обсудить
Читайте также
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Радченко: «Возможно, для игроков, которые все выиграли с «Зенитом», настал момент нового вызова»

В «Оренбурге» сообщили, что не отстраняли Томпсона от тренировок