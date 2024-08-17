Защитник махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Советы Гаджиева приносят только пользу»

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков рассказал, как президент клуба Гаджи Гаджиев участвует в командной жизни.

«Он контролирует много процессов. Понятно, что у него есть большой опыт, а сам Гаджи Муслимович хочет приносить пользу команде. Его советы работают, они приносят только пользу футболистам и тренерам. Когда надо, он где-то подсказывает и участвует в процессе», — приводит слова Алибекова Metaratings.ru.

В 2019 году Гаджиев стал президентом клуба «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо». За несколько сезонов команда сумела выйти из второй лиги в РЛЛ.