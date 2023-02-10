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Сегодня, 19:47

Мутко назвал Дзюбу неординарной фигурой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, ранее занимавший должность президента РФС, отреагировал на переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Если у Артема есть силы, здоровье и он не думает завершать карьеру — ему можно пожелать только у удачи в «Локомотиве»! Клуб очень солидный, серьезный, находится не в очень простой ситуации, если смотреть на турнирную таблицу. Для него это, безусловно, хороший вариант, пусть работает, играет. Есть два типа людей: которые его любят, и те, кто его сильно критикует. Артем есть Артем! Он всю жизнь был таким. Это человек, который в любом коллективе всегда играет далеко не последнюю роль. Надеюсь, что у него все будет хорошо в «Локомотиве», чтобы все получилось. Пожелаю ему удачи! Если клуб с ним договорился, значит, все все продумали. Со стороны сложно сказать — получится у него или нет. Они заключили контракт, дальше уже посмотрим, как оно сложится. Артем — неординарная фигура, будет привлекать футбольных болельщиков. Дай бог ему удачи!» — приводит слова Мутко «Чемпионат».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991761-mutko-o-dzyube-v-lokomotive-artyom-neordinarnaya-figura-budet-privlekat-bolelschikov.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Виталий Мутко
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