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Сегодня, 12:07

Мутко — о чемпионстве «Зенита»: «И у «Динамо», и у «Краснодара» был шанс»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший министр спорта России Виталий Мутко поделился впечатлениями от прошедшего сезона РПЛ.

— Следили ли за сезоном?

— Нормальный сезон.

— Какие ваши эмоции?

— Эмоция простая: «Чтобы стать чемпионом, надо этого хотеть». И у «Динамо», и у «Краснодара» был шанс. Вопрос в том, что становится тот, кто хочет. Я в спорте большую часть жизни провел. Легков Саша хотел стать олимпийским чемпионом, и он стал. С неба это так просто не падает. У каждого есть свои стратегии развития.

— Не скучно шесть лет подряд видеть чемпионство «Зенита»?

— Им не скучно! Болельщикам питерским не скучно. Все они рады, довольны и счастливы. У каждого свои задачи. У каждого клуба должна быть цель. Должен быть клуб, тренер, команда, болельщики и стремление к чему-то. В Италии у маленьких клубов задача всегда быть в премьер-лиге. К ним приезжают гранды, такие как «Ювентус». Также и у нас. Клубы должны рассказывать свою концепцию, а не просто быть бизнесом.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» замкнуло тройку лидеров.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Виталий Мутко
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