Мутко ответил на вопрос о гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

— Доминирование «Зенита» в РПЛ — проблема?

— Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» — большой клуб.

У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться. Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»...

«Зенит» неизменно выигрывает чемпионат России на протяжении четыре сезонов. В нынешнем сезоне питерский клуб занимает первое место после 17 матчей и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 8 очков.