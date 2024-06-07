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Сегодня, 12:03

Мутко призвал новых владельцев «Спартака» быть активнее

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший министр спорта России Виталий Мутко призвал руководство «Спартака» быть активнее в медиапространстве.

— Не кажется ли вам, что «Спартак» с уходом Леонида Федуна как-то откатился с первых позиций?

— Леонид Арнольдович просто не прятался. Ведь вопрос в чем. Футболу столько лет, что придумывать. Не могу понять Кубок: проиграл, еще раз можешь выиграть, два раза проиграл, Кубок выиграл. Леонид Арнольдович допускал ошибки, делал что-то, но любил! И был на первом плане. Ты все время должен что-то рассказывать, что ты делаешь, зачем. Футбол — больше чем игра. Она не принадлежит ни федерации, ни лиге, ни одному клубу, футболисту. Она принадлежит всем. И болельщикам в том числе. Поэтому надо активнее рассказывать, двигаться, — сказал Мутко.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице чемпионата России. В FONBET Кубке страны красно-белые дошли до финала Пути регионов, где уступили калининградской «Балтике» (0:1).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мутко
Леонид Федун
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