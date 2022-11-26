Мутко считает, что проблемы «Локомотива» связаны с менеджментом клуба

26 ноября, 14:30
Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал результаты «Локомотива» в текущем сезоне.
— «Локомотив» разочаровывает.
— «Локомотив» всегда был сложным клубом, за исключением, может быть, периода, когда там работал Юрий Палыч. Он был местным Арсеном Венгером — человеком, который выходил за рамки своего клуба. Его авторитет это позволял.
Думаю, сегодняшние проблемы — вопрос менеджмента. Остальное у них есть. А вот логика управленческих решений отсутствует: Семин тренировал, команда шла в лидерах — его зачем-то убирают. Привели Николича. Парень начал поднимать команду, его тоже убирают... Какие-то эксперименты. Жалко «Локомотив» — это все-таки серьезный клуб. За ним стоит такой холдинг! РЖД — крупнейшая европейская компания...
«Локомотив» по итогам 17-ти туров чемпионата России нынешнего сезона занимает 14-е место в турнирной таблице и идет в зоне стыковых матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования