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Музыкант Немоляев: «Российский футбол — это, к сожалению, местечковая история»

Алина Савинова
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Музыкант Кирилл Немоляев рассказал, как относится к современному российскому футболу.

«Российский футбол — это, к сожалению, местечковая история. Еще накладывает отпечаток, что люди получают огромные деньги, иногда даже не выходя на поле. У меня к этому виду спорта интереса нет, хотя футбол — изумительная игра. Когда «Динамо» Тбилиси играло в 80-е годы, я знал всех игроков. Помню мы поехали в 2003 году снимать клип в Тбилиси, а я мечтал пообщаться с Григорием Цаавой, чтобы нас кто-то познакомил. Это прекрасный грузинский полузащитник атакующего плана. Но нас так и не познакомили. От российского же футбола всегда было нехорошее ощущение, хотя успехи были, несколько матчей под руководством Гуса Хиддинка провели ярко. Но в целом мне кажется, что в этом виде спорта то ли традиций нет, то ли мотивации», — цитирует Немоляева Metaratings.ru.

Гус Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008.

Источник: https://metaratings.ru/news/muzykant-nemolyaev-rossiiskii-futbol-mestechkovaya-istoriya-ot-nego-vsegda-bylo-nekhoroshee-oshushenie-246318/
Футбол
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