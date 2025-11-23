Baza: МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»

Сегодня, 12:45
МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщает Sport Baza.
По данным источника, этот инцидент не был единственным эпизодом проявления агрессии со стороны фанатов красно-белых к поклонникам армейцев. Болельщики ЦСКА рассказали, что также столкнулись с открытой неприязнью на центральных трибунах.
«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», — приводит Sport Baza слова одной из болельщиц ЦСКА.
22 ноября после домашней победы красно-белых над армейцами (1:0) в матче 16-го тура РПЛ в сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».
Из-за инцидента «Спартаку» грозят санкции от денежного штрафа до проведения нескольких домашних матчей без зрителей.
Сергей Зима
эта же врать не будет? просто поверьте.
23.11.2025
Владимир
Админ ресурс от антинародных всё замнёт
23.11.2025
Sergey_Marcus
"они демонстративно решили начать оскорблять нас..." Мы знаем их Fan ID! Они, безусловно, будут вычислены и наказаны! )) (конечно же нет)
23.11.2025
Кариока_двойка.
Клуб без зрителей? А может лучше мвд без зарплаты на пару месяцев? Остальные-то зрители при чем? Посадите его на 15 суток, где полиция?
23.11.2025
фанат
Агрессия кругом нас окружает, пронизана по всему нашему обществу. Злоба и ненависть прямо звенит колоколами... Надо искать причины и источники этого явления. А впрочем они на поверхности и каждый их понимает. Вот дожёмся возвращения героев в наши города тогда этот эпизод покажется детской шалостью.
23.11.2025
Skorz.
Все изменилось и что с этим делать , не знает никто . Толи брань с драками , стала обыденностью на поле , спустившись с трибун на газон ...толи с поля , это перекочевало на трибуны , сказать сложно . Футбол уже давно , не лучшее место , для семейного отдыха/узаконенный мат/. Незнающие , что делать родители , вынуждены изображать смех. Почитаю , может кто дельного и предложит.
23.11.2025
Habar
Заныли! Я против агрессии и избиений, но это на каждом матче!!! Что нового сейчас??
23.11.2025
Полиграфыч
Заблеяли . На унитаз- арене у них всё всегда без мата, оскорблений и стычек. Дома сиди овца!
23.11.2025
Андрей Короткевич
Я раньше почему такой злой был? Потому что у меня пива на трибуне не было! А сейчас все изменится. С-сарказм
23.11.2025
инок
По-моему, правоохранители сделали уже все возможное за последние годы, чтобы ее поменять, но не в лучшую сторону, только и всего..
23.11.2025
dev-alexB
как там в анекдоте про шерлока - "пидарасы сэр"
23.11.2025
Nik
вот и накажите кто это сделал, а клуб здесь каким боком. ваш фануйди не работает
23.11.2025