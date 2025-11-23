Baza: МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщает Sport Baza.

По данным источника, этот инцидент не был единственным эпизодом проявления агрессии со стороны фанатов красно-белых к поклонникам армейцев. Болельщики ЦСКА рассказали, что также столкнулись с открытой неприязнью на центральных трибунах.

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», — приводит Sport Baza слова одной из болельщиц ЦСКА.

22 ноября после домашней победы красно-белых над армейцами (1:0) в матче 16-го тура РПЛ в сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».

Из-за инцидента «Спартаку» грозят санкции от денежного штрафа до проведения нескольких домашних матчей без зрителей.