Сегодня, 12:45

Baza: МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»

Анастасия Пилипенко
Фото Федор Успенский, «СЭ»

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщает Sport Baza.

По данным источника, этот инцидент не был единственным эпизодом проявления агрессии со стороны фанатов красно-белых к поклонникам армейцев. Болельщики ЦСКА рассказали, что также столкнулись с открытой неприязнью на центральных трибунах.

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», — приводит Sport Baza слова одной из болельщиц ЦСКА.

22 ноября после домашней победы красно-белых над армейцами (1:0) в матче 16-го тура РПЛ в сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».

Из-за инцидента «Спартаку» грозят санкции от денежного штрафа до проведения нескольких домашних матчей без зрителей.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

12

  • Сергей Зима

    эта же врать не будет? просто поверьте.

    23.11.2025

  • Владимир

    Админ ресурс от антинародных всё замнёт

    23.11.2025

  • Sergey_Marcus

    "они демонстративно решили начать оскорблять нас..." Мы знаем их Fan ID! Они, безусловно, будут вычислены и наказаны! )) (конечно же нет)

    23.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Клуб без зрителей? А может лучше мвд без зарплаты на пару месяцев? Остальные-то зрители при чем? Посадите его на 15 суток, где полиция?

    23.11.2025

  • фанат

    Агрессия кругом нас окружает, пронизана по всему нашему обществу. Злоба и ненависть прямо звенит колоколами... Надо искать причины и источники этого явления. А впрочем они на поверхности и каждый их понимает. Вот дожёмся возвращения героев в наши города тогда этот эпизод покажется детской шалостью.

    23.11.2025

  • Skorz.

    Все изменилось и что с этим делать , не знает никто . Толи брань с драками , стала обыденностью на поле , спустившись с трибун на газон ...толи с поля , это перекочевало на трибуны , сказать сложно . Футбол уже давно , не лучшее место , для семейного отдыха/узаконенный мат/. Незнающие , что делать родители , вынуждены изображать смех. Почитаю , может кто дельного и предложит.

    23.11.2025

  • Habar

    Заныли! Я против агрессии и избиений, но это на каждом матче!!! Что нового сейчас??

    23.11.2025

  • Полиграфыч

    Заблеяли . На унитаз- арене у них всё всегда без мата, оскорблений и стычек. Дома сиди овца!

    23.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Я раньше почему такой злой был? Потому что у меня пива на трибуне не было! А сейчас все изменится. С-сарказм

    23.11.2025

  • инок

    По-моему, правоохранители сделали уже все возможное за последние годы, чтобы ее поменять, но не в лучшую сторону, только и всего..

    23.11.2025

  • dev-alexB

    как там в анекдоте про шерлока - "пидарасы сэр"

    23.11.2025

  • Nik

    вот и накажите кто это сделал, а клуб здесь каким боком. ваш фануйди не работает

    23.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
