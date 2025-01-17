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Сегодня, 09:34

МВД возбудило уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по заявлению губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатом которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество — прим. «СЭ»), — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей неназваннымлюдям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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