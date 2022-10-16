MVP международного кубка по пляжному футболу надеется на победу ЦСКА над «Спартаком» в РПЛ

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Лучший игрок Московского международного кубка по пляжному футболу Евгений Новиков, выступающий за ЦСКА, надеется на победу футбольной команды в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака».
16 октября ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 7:6 в финале турнира по пляжному футболу. В соревнованиях принимали участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Сейшельских островов.
«Эмоции от турнира только положительные. Здесь очень высокий уровень конкуренции, собраны сильнейшие команды не только из России, но и очень хорошо подготовленные клубы из других стран. Я надеюсь, что наши одноклубники из большого футбола поддержат нас победой в дерби, будем за ними следить. Думаю, ЦСКА сегодня будет фаворитом», — приводит слова Новикова ТАСС.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 20.00 мск.
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