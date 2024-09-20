На дерби «Спартак» — «Динамо» назначили судью, который ошибся в 8-м туре

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 9-го тура чемпионата России. Как минимум одно назначение вызвало недоумение: центральную игру, старейшее дерби «Спартак» — «Динамо» будет судить Сергей Иванов, который серьезно ошибся в предыдущем туре.

Об этом тоже сегодня объявлено на сайте РФС — в новостной заметке о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В ней говорится об ошибке бригады арбитров в игре «Акрон» — «Химки» (3:0), на которой работали Сергей Цыганок (судья) и Иванов (ВАР).

«Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Акрона» на 25-й минуте матча.

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Акрон» на 25-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Акрон» №99 Ивана Тимошенко в единоборстве с соперником в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука данного игрока была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. По этой причине комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти в данном игровом эпизоде. ВАР должен был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи ошибочным», — сообщается на сайте РФС.

Допустивший ошибку Цыганок не будет работать в 9-м туре. А вот Иванов, который ошибочно не вмешался и не помог судье, назначен на центральный матч.