Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:20

На финал Кубка России 1995 года поддержать «Динамо» пришла женщина-парапсихолог

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» подтвердил ранее публиковавшуюся информацию, что бело-голубым на финале Кубка России 1995 года против «Ротора» помогала женщина, обладавшая парапсихологическими способностями.

— Для меня тот финал стал одним из самых радостных событий в жизни. У меня есть близкий друг Михаил Шибаков, и он действительно привел на игру одну замечательную женщину, которая обладала парапсихологическими возможностями. Шибаков не сомневается, что штанга Веретенникова с пенальти, когда отыграться было бы уже невозможно, — ее заслуга. Притом что у «Ротора» уже был заказан праздничный банкет, а на награждение пригласили председателя Госдумы Ивана Рыбкина, у которого политическая карьера была крепко связана с Волгоградом.

Но именно мы пили из кубка, который в итальянской антикварной лавке нашел Даль Чин. Этот трофей привезли в Москву незадолго до финала, и в патриархии сделали на нем надписи, российский триколор. В России ничего достойного найти не могли, а этот был с «ушами», красивый, серебряный, почти как в Лиге чемпионов.

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

0
Читайте также
ВАДА может лишить Испанию статуса соответствия
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Петржела: «Новый год не порадует российских болельщиков, УЕФА не снимет санкции»

«Крылья Советов» выразили поддержку всем жителям Белгорода