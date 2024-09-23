На «Газпром Арене» прошла викторина для болельщиков «Зенита» и «Факела»

Перед матчем 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» на домашней арене сине-бело-голубых состоялась интеллектуальная викторина, посвященная футболу и исторической связи Петербурга и Воронежа, сообщает пресс-служба петербуржцев.

В мероприятии, которое прошло 21 сентября, приняли участие команды, образованные из болельщиков «Зенита» и «Факела», а также смешанные коллективы. Победителям были вручены ценные призы.

В тот же день фанаты питерской и воронежской команд приняли участие в эксклюзивной экскурсии по «Лахта Центру», на которой узнали интересные факты о здании и смогли насладиться видом на весь Петербург.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» на «Газпром Арене» завершился победой хозяев со счетом 3:1. В следующем туре сине-бело-голубые 28 сентября на выезде сыграют против «Краснодара», а воронежцы днем ранее примут у себя «Рубин».