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Сегодня, 11:08

На Мадагаскаре выбирали более великий клуб из «Спартака» и «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа ответил на вопрос о российских футбольных командах.

— Я знаю «Спартак» и киевское «Динамо». «Спартак» ведь еще существует?

— Конечно! Знают ли тогда на Мадагаскаре о «Зените»?

— Да! Они же выиграли Кубок УЕФА! Смотрел ту игру по телевизору. Хотел бы посетить матч «Спартака» и «Зенита».

— Какую команду вы считаете более великой: «Спартак» или «Зенит»?

— «Спартак»! Ха-ха.

— А если сравнивать с киевским «Динамо»?

— Тогда они здорово конкурировали.

20 октября в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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