На Мадагаскаре выбирали более великий клуб из «Спартака» и «Зенита»

Сегодня, 11:08
Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа ответил на вопрос о российских футбольных командах.
— Я знаю «Спартак» и киевское «Динамо». «Спартак» ведь еще существует?
— Конечно! Знают ли тогда на Мадагаскаре о «Зените»?
— Да! Они же выиграли Кубок УЕФА! Смотрел ту игру по телевизору. Хотел бы посетить матч «Спартака» и «Зенита».
— Какую команду вы считаете более великой: «Спартак» или «Зенит»?
— «Спартак»! Ха-ха.
— А если сравнивать с киевским «Динамо»?
— Тогда они здорово конкурировали.
20 октября в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.