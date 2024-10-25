На Мадагаскаре заявили, что помнят игру Яшина и Дасаева

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Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о российских игроках.
— Кого вы помните из российских игроков?
— Возможно, когда я следил за российским футболом, вы были слишком молоды. Кто был одним из лучших голкиперов?
— Лев Яшин.
— Безусловно, но я следил за Ринатом Дасаевым!
20 октября в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.