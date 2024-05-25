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Сегодня, 10:05

На матч «Динамо» с «Краснодаром» прибудет более 3,5 тысяч болельщиков московского клуба

Виктория Кравченко
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На матче 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» ожидается больше 3500 болельщиков бело-голубых. Из них как минимум 3100 будут располагаться на фан-секторе, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, более 300 болельщиков намерены приехать в город без посещения стадиона и смотреть игру в местах общего доступа.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут сегодня, 25 мая. Начало — в 16.30 мск.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/match-s-krasnodarom-posetyat-bolee-3-5-ty-syach-bolel-shhikov-dinamo/
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