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Судейство

Сегодня, 21:30

На матч «Химок» назначен руководитель Федерации футбола Московской области. «Пари НН» устроил такой выбор судьи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Виталий Мешков, как сегодня объявил РФС, назначен арбитром матча 4-го тура РПЛ «Пари НН» — «Химки», которая пройдет в пятницу, 9 августа. Он впервые в своей карьере будет судить игру чемпионата России с участием этой подмосковной команды.

Такому факту есть простое объяснение: Мешков — житель Подмосковья и один из руководителей Федерации футбола Московской области. Он давно занимает пост ее вице-президента.

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В связи с этим возникает вопрос, нет ли тут конфликта интересов, не нарушает ли такое назначение «Правила делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа»? Несколько лет назад этот документ был утвержден судейским комитетом.

Виталий Мешков
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