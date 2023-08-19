На матч «Спартак» — «Зенит» продано более 30 тысяч билетов

Больше 30 тысяч билетов продано на матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра на «Открытие Банк Арене» пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало — в 19.30 мск.

«Спартак» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» находится на седьмой строчке (7 баллов).