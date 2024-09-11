На матч звезд «Спартака» продано более 30 тысяч билетов

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве зрителей на матче звезд клуба, приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

«На данный момент продано более 30 тысяч билетов на сегодняшний матч», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч состоится 11 августа. Начало в 20:00.

Известно, что в матче будет участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также чемпионы России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, экс-футболисты Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти. Также в заявку попадут звездные болельщики клуба.