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5 апреля, 15:24

На матче ЦСКА — «Динамо» ожидается снежный покров до 10 см: «Футболисты будут бегать по щиколотку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

— Вы знаете, это что называется выбрано самое худшее время для проведения футбольного матча. Да еще в вечерние часы, когда будет пик этого снежного бурана, который обрушится завтра на Москву и столичный регион. К сожалению, он никак не отвернет. Все гидродинамические модели указывают на то, что завтра нас ждет очень тяжелая погода.

— Что будет с осадками?

— Понятно, что осадки будут переходить именно в ночь. Это мокрый снег, ну и светлое время суток. Это прям снегопады, снегопады, снегопады. Причем я вам должен сказать, что с формированием снежного покрова завтра, в вечерние часы, он будет достигать 7-10 сантиметров. То есть наши футболисты будут бегать по щиколотку по снежному полю. Надо все время быть на подчистке, потому что снег будет валить.

Плюс еще и ветер будет достаточно серьезный, плотный. То есть порывы ветра завтра будут достигать 15 метров в секунду. То есть будет сдувать мячик еще. Ветер с северо-востока, так что подкручивая мяч нужно, что называется, делать поправку на ветер, как это делают снайперы. Но, правда, при 15 метрах в секунду, да еще и, помимо прочего, еще и при таком снегопаде там же будет и видимость ухудшаться. Причем очень серьезно. Я так скажу, что видимость будет снижаться до 500 метров. Так что худшего времени для футбольного матча выбрать просто было нельзя.

Я не завидую ни футболистам, которые будут бегать при такой погоде, ни болельщикам. Вот им бы вчера сыграть или позавчера, когда было майское тепло, солнце, плюс 16. А еще и температура завтра будет около нуля, но это днем, а в вечерний час пик она уйдет уже в минус. И, соответственно, это уже будет где-то минус один, минус три градуса. Но из-за сильного ветра северо-восточных румбов с порывами до 15 метров в секунду будет казаться, что на самом деле температура в ощущениях, это же очень важно для спортсменов, будет минус 10 мороза. То есть...хуже не придумаешь, — сказал Тишковец «СЭ».

Начало матча 6 апреля в 19.30 мск. Игра пройдет на «ВЭБ Арене».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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