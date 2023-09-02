Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 сентября, 23:43

На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», сколько болельщиков ожидается на матче 7-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Всех очень ждем и просим приезжать заранее — будет крутой matchday до самой игры», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Игра пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17.30 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 лучших зарубежных фильмов для детей
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
Менеджер жены Янина поделилась подробностями о звонке мошенников
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными боеприпасами
Адвокаты Коломойского сообщили об отказе олигарха вносить залог
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Нельзя допускать глупые ошибки, пенальти убил нас сегодня». Ивич и Абаскаль — после матча «Краснодар» — «Спартак»
Ивича не удивил состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Ивич: «Не особо поддерживаю представление Черникова и Кривцова в сборной России»
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами»
Ивич — о победе над «Спартаком»: «Мы показали себя лучше, чем соперник»
Литвинов назвал ужасным турнирное положение «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов назвал ужасным турнирное положение «Спартака»

Ивич — о победе над «Спартаком»: «Мы показали себя лучше, чем соперник»