Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:03

На матч «Динамо» с «Крыльями» продано более 20 тысяч билетов. Возможен аншлаг

На матче «Динамо» с «Крыльями советов» в 29-м туре РПЛ может быть аншлаг
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«На игру продано уже более 20 000 билетов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Таким образом, на матче очень вероятен аншлаг: общая вместимость «ВТБ Арены» составляет 25 716 посадочных мест .

В свободной продаже остались только билеты на трибуну В, которые были пущены дополнительно в связи с ажиотажем. Отметим, что игру посетят многие звездные болельщики бело-голубых, чтобы поддержать «Динамо» в борьбе за золото: Евгения Медведева, Дмитрий Маликов, Павел Деревянко, Камиль Ларин, Лев Лещенко и другие. Блогер Влад А4 Бумага проведет автограф-сессию перед игрой.

Матч между командами пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Обсудить
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В ЦСКА рассказали о восстановлении вратаря Торопа от двойного перелома костей черепа

Тошич:"Сейчас в ЦСКА футболистов такого уровня нет"