На матче «Краснодар» — «Динамо» ожидается аншлаг

Как стало известно «СЭ», на матче 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» будет аншлаг.

Все билеты на игру проданы. Согласно официальному сайту «Краснодара», домашний стадион «быков» вмещает 35 179 зрителей.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая и начнутся в 16.30 (мск).

«Динамо» для победы в чемпионате страны достаточно сыграть вничью с «Краснодаром» или победить его. «Краснодару» надо обыгрывать бело-голубых и надеяться на то, что «Зенит» уступит «Ростову» или этот матч завершится вничью.