На матче «Спартак» — «Ахмат» ожидается около 12 тысяч зрителей

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о ходе продажи билетов на матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Ожидаем около 12 тысяч зрителей», — сообщил Зеленов «СЭ».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет в субботу, 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 5 матчах. Грозненская команда с 6 очками расположилась на 9-й позиции.