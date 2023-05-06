КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:06

На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор «Зенита» по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан рассказал «СЭ», сколько болельщиков ожидается на матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» на «Газпром Арене».

«На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке. Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба — так, возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет. По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру. На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», — сказал Шадхан.

Встреча пройдет 7 мая, начало — в 18.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
Россияне Хачанов и Рублев стали победителями «мастерса» в Мадриде в паре
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогу матча с «Динамо»
«Ростов» и «Факел» не забили голов в первом тайме. «Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»
Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты: «Надо было взять тренера из серии С!»
Талалаев — о судействе Карасева в матче с «Динамо»: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России»
Президент «Торпедо» рассказал, как футболистов учат общаться с арбитрами
Президент «Торпедо» Савин: «Ахмат» был гораздо сильнее, быстрее, опытнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Торпедо» Савин: «Ахмат» был гораздо сильнее, быстрее, опытнее»

Президент «Торпедо» рассказал, как футболистов учат общаться с арбитрами