На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков

Директор «Зенита» по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан рассказал «СЭ», сколько болельщиков ожидается на матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» на «Газпром Арене».

«На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке. Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба — так, возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет. По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру. На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», — сказал Шадхан.

Встреча пройдет 7 мая, начало — в 18.00 мск.