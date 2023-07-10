На OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА продано более 35 тысяч билетов

В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ» о ходе продажи билетов на матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на OLIMPBET Суперкубок России.

Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном Telegram-канале OLIMPBET Суперкубка России», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.