На Останкинской башне появилось поздравление «Спартака» со 103-летием

На фасаде Останкинской телебашни появилось поздравление «Спартака» со 103-летней годовщиной, сообщает пресс-служба красно-белых.

На экране изображена эмблема московского клуба и надпись: «С днем рождения, «Спартак».

18 апреля красно-белым исполнилось 103 года!

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР, 4-кратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

После 24 туров «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.