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Сегодня, 12:09

На первый сбор «Спартака» в ОАЭ поедут около 30 футболистов

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Спартак» планирует взять на первый сбор в ОАЭ около 30 футболистов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нападающий Артем Быковский и защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» отправятся на сбор вместе с основой красно-белых.

19 января игроки «Спартака» выйдут из отпуска и пройдут медобследование. 22 января команда отправится в Дубай на первый тренировочный сбор, на котором 3 февраля проведет товарищеский матч с местной «Аль-Джазирой». После этого красно-белые переедут в Абу-Даби. Там «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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