На первый сбор «Спартака» в ОАЭ поедут около 30 футболистов

«Спартак» планирует взять на первый сбор в ОАЭ около 30 футболистов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нападающий Артем Быковский и защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» отправятся на сбор вместе с основой красно-белых.

19 января игроки «Спартака» выйдут из отпуска и пройдут медобследование. 22 января команда отправится в Дубай на первый тренировочный сбор, на котором 3 февраля проведет товарищеский матч с местной «Аль-Джазирой». После этого красно-белые переедут в Абу-Даби. Там «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ.