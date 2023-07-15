На Преображенском кладбище открыт памятник Георгию Ярцеву

На Преображенском кладбище состоялась панихида и открытие памятника бывшему главному тренеру «Спартака» и сборной России Георгию Ярцеву.

В церемонии приняли участие родные и близкие Ярцева, болельщики, ветераны «Спартака» — Олег Романцев, Александр Мирзоян, Анзор Кавазашвили, Алексей Прудников, Александр Сорокин, Евгений Ловчев и другие. А также гендиректор «Спартака» Олег Малышев и ранее занимавший эту позицию Евгений Мележиков.

Ярцев скончался 15 июля 2022 года на 75-м году жизни.