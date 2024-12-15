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На радио «Зенит» удалили интервью Орлова о договорных матчах в российском футболе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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С ресурсов радио «Зенит» удалили интервью комментатора Геннадия Орлова, в котором он заявил о договорных матчах в российском футболе.

Ранее интервью было опубликовано на странице радио «Зенит» «ВКонтакте». Сейчас при попытке открыть видео всплывает надпись о том, что запись удалена.

В декабре Орлов в эфире радио рассказал, что представители клубов Северо-Кавказского федерального округа договаривались между собой о результатах матчей. Позже Орлов заявил «СЭ», что его слова были вырваны из контекста. Комментатор подчеркнул, что «сейчас договорняков в нашем футболе нет».

Геннадий Орлов: «Меня не так поняли. В РПЛ договорняков нет!»

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Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
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