Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:35

На сбор судей РПЛ в Турции вызваны 60 арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Определились арбитры, вызванные на сбор судей РПЛ, который пройдет в Турции с 29 января по 13 февраля.

Как стало известно «СЭ, в нем примут участие Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Анатолий Жабченко, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Игорь Панин, Иван Сиденков, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Антон Фролов, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, а также Николай Волошин, Роман Сафьян и Артур Федоров, в ноябре включенные в число ВАР. Кроме них приедут 39 ассистентов. Всего приглашены 60 судей и помощников.

Нет в списке Сергея Карасева и Павла Кукуяна. По всей видимости, их используют на турнире РПЛ в ОАЭ, который по срокам совпадает со сбором. Отсутствует Анастасия Пустовойтова, которая со второй половины сентября 2022 года перестала судить матчи чемпионата России и первой лиги.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Футбол
РПЛ
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крамер сравнил работу в сборных России и Италии: «Точно не легче»
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Машинист электрички спас школьницу в Сибири
Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Зарема Салихова: «Мевля в «Спартаке» — не мой трансфер и не мое решение»
Мостовой: «Я бы пригласил Месси в «Спартак». Он бы прервал гегемонию «Зенита»
«Спартак» подписал Дуарте и возьмет Тавареша, Депай уйдет из «Барселоны»
В «Спартак» едет защитник, Баринов может уйти в «Бешикташ», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
«Торпедо» объявило об уходе Ле Таллека и Султонова
Источник: «Спартак» достиг устного соглашения о переходе Тавареша из «Бенфики»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мостовой: «Я бы пригласил Месси в «Спартак». Он бы прервал гегемонию «Зенита»

Старт следующего сезона в российском футболе запланирован на 22 июля