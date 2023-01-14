На сбор судей РПЛ в Турции вызваны 72 арбитра

Определились арбитры, вызванные на сбор судей РПЛ, который пройдет в Турции с 29 января по 13 февраля.

Как стало известно «СЭ, в нем примут участие Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Анатолий Жабченко, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Игорь Панин, Иван Сиденков, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Антон Фролов, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, а также Евгений Буланов, Николай Волошин, Роман Галимов, Роман Сафьян, Артур Федоров, Андрей Фисенко, Сергей Чебан, в ноябре включенные в число ВАР.

Кроме них приедут 45 ассистентов. Всего приглашены 72 судьи и помощника.

Отсутствует в списке Анастасия Пустовойтова, которая со второй половины сентября 2022 года перестала судить матчи чемпионата России и первой лиги.