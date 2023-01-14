На сбор судей РПЛ в Турции вызваны 72 арбитра

Судейство
Сегодня, 10:35
Определились арбитры, вызванные на сбор судей РПЛ, который пройдет в Турции с 29 января по 13 февраля.
Как стало известно «СЭ, в нем примут участие Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Анатолий Жабченко, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Игорь Панин, Иван Сиденков, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Антон Фролов, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, а также Евгений Буланов, Николай Волошин, Роман Галимов, Роман Сафьян, Артур Федоров, Андрей Фисенко, Сергей Чебан, в ноябре включенные в число ВАР.
Кроме них приедут 45 ассистентов. Всего приглашены 72 судьи и помощника.
Отсутствует в списке Анастасия Пустовойтова, которая со второй половины сентября 2022 года перестала судить матчи чемпионата России и первой лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования