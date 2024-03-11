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11 марта, 15:23

На случай ухода Ивича в «Краснодар» лоббируют Писарева

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Николай Писарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в случае увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» на его место ряд посредников лоббируют назначение Николая Писарева, который с августа прошлого года возглавляет вторую команду «быков».

При этом сумма компенсации, которую должен выплатить какой-либо клуб за Ивича, составляет 900 тысяч евро — об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов. А вот неустойка самому сербу при досрочном расторжении контракта (действует до конца декабря 2024 года) составляет, по нашим данным, 1,5 миллиона евро.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, который пройдет 12 марта в Химках.

«Краснодар» после зимней паузы дома сыграл вничью с «Рубином» и проиграл «Ростову». Команда опустилась на второе место в РПЛ.

Николай Писарев
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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